بالصور.. زوجة يوري مرقدي تلفت الأنظار بملابس جريئة بختام أسبوع الموضة بالقاهرة

كتبت- هاجر حاتم:

تصوير - أحمد طرانة:

أقيم أمس الجمعة حفل ختام أسبوع الموضة اللبناني، بأحد الفنادق الكبيرة بالقاهرة.

وخطفت الأنظار خبيرة التجميل "ألفت منذر" زوجة الفنان يوري مرقدي، بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت "بنطلون ممزق" مع "توب كات" أسود.

شهد الحفل حضور العديد من نجوم الموضة والمجتمع والفن، من بينهم الفنانة فيفي عبده، المطربة مي حريري، الفنانة ساندي، والفنانة دارين حداد.