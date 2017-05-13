بالصور.. ساندي بإطلالة الحامل بفستان أزرق قصير
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بالصور.. ساندي بإطلالة الحامل بفستان أزرق قصير
حرصت الفنانة التونسية "ساندي" على حضور حفل ختام أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة، بأحد الفنادق الكبرى.
حيث ارتدت فستان أزرق بسيط يظهر حملها، حيث قالت "ساندي" لمصراوي أنها في الشهر الخامس من الحمل وسعيدة بحملها الأول، ولم تحب أن ترتدي فستان يخفي هذا الحمل.
شهد الحفل حضور العديد من نجوم الموضة والمجتمع والفن، من بينهم الفنانة فيفي عبده، المطربة مي حريري، الفنانة ساندي، والفنانة دارين حداد.
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