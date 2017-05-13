أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "سلطان" وأمناء مكتبة الإسكندرية في قصر "أنطونيادس" بعد تطويره

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قصر أنطونيادس (1)قصر أنطونيادس (1)

قصر أنطونيادس (2)قصر أنطونيادس (2)

قصر أنطونيادس (3)قصر أنطونيادس (3)

قصر أنطونيادس (4)قصر أنطونيادس (4)

قصر أنطونيادس (5)قصر أنطونيادس (5)

قصر أنطونيادس (6)قصر أنطونيادس (6)

قصر أنطونيادسقصر أنطونيادس

الإسكندرية – محمد عامر:

زار الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، يرافقه أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، قصر وحدائق انطونيادس، والذي تسلمته المكتبة لتحويله إلى مركز ثقافي عالمي لحوض البحر المتوسط، ليصبح مقرًّا لحوار الحضارات والثقافات وحلقة للاتصال بين الشمال والجنوب .

من جانبه، قال "سلطان": "إن مشروع تطوير قصر انطونيادس له أهمية كبرى، فنحن لا نعيد بناء قصر وبعض حدائق، وإنما نحن نعيد بناء تاريخ بأكمله".

وأشار إلى أن قصر انطونيادس عاصر أحداثًا عالمية وقومية، واستقبل بعض ملوك العالم منذ بداية القرن التاسع عشر، موضحًا أنه أقيم على الطراز المعماري لقصر فرساى بباريس على مساحة ٥٠ فدانًا من الأراضي الزراعية.

وأضاف المحافظ أن حديقة القصر تضم مجموعة نادرة من التماثيل الرخامية للآلهة والأساطير اليونانية القديمة، قائلا: "من أجل هذا كُلفت المكتبة بهذا العمل التاريخي كونه يأتي في إطار جهودها لإحياء المجد الثقافي والانفتاح على العالم" . 

كانت مكتبة الإسكندرية، وقّعت اتفاقًا مع مجموعة أوناسيس اليونانية العالمية، للمشاركة فى إحياء قصر انطونيادس، بحيث يضم مباني للعرض التاريخى والمتحفي لحضارات دول حوض البحر المتوسط، وقاعات للمؤتمرات ومكتبات لنوعيات الثقافة، وتطوير الحديقة لتصبح مركزًا للدراسات البيئية والزراعية وللحفلات الكبرى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة