بالصور.. "سلطان" وأمناء مكتبة الإسكندرية في قصر "أنطونيادس" بعد تطويره

الإسكندرية – محمد عامر:

زار الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، يرافقه أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، قصر وحدائق انطونيادس، والذي تسلمته المكتبة لتحويله إلى مركز ثقافي عالمي لحوض البحر المتوسط، ليصبح مقرًّا لحوار الحضارات والثقافات وحلقة للاتصال بين الشمال والجنوب .

من جانبه، قال "سلطان": "إن مشروع تطوير قصر انطونيادس له أهمية كبرى، فنحن لا نعيد بناء قصر وبعض حدائق، وإنما نحن نعيد بناء تاريخ بأكمله".

وأشار إلى أن قصر انطونيادس عاصر أحداثًا عالمية وقومية، واستقبل بعض ملوك العالم منذ بداية القرن التاسع عشر، موضحًا أنه أقيم على الطراز المعماري لقصر فرساى بباريس على مساحة ٥٠ فدانًا من الأراضي الزراعية.

وأضاف المحافظ أن حديقة القصر تضم مجموعة نادرة من التماثيل الرخامية للآلهة والأساطير اليونانية القديمة، قائلا: "من أجل هذا كُلفت المكتبة بهذا العمل التاريخي كونه يأتي في إطار جهودها لإحياء المجد الثقافي والانفتاح على العالم" .

كانت مكتبة الإسكندرية، وقّعت اتفاقًا مع مجموعة أوناسيس اليونانية العالمية، للمشاركة فى إحياء قصر انطونيادس، بحيث يضم مباني للعرض التاريخى والمتحفي لحضارات دول حوض البحر المتوسط، وقاعات للمؤتمرات ومكتبات لنوعيات الثقافة، وتطوير الحديقة لتصبح مركزًا للدراسات البيئية والزراعية وللحفلات الكبرى.