بالصور- وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالسنبلاوين​

كتبت- ندى الخولي:

في متابعتهم لمشروع الصرف الصحي بالدقهلية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى، والدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، عزبة بهي الدين التابعة لقرية طوخ الأقلام.

وتفقد الوزير نموذج القرى غير المخدومة بالصرف الصحي، والتي سيتم ربطها على المشروع، لتوصيل خدمة الصرف الصحى للمواطنين بدلاً من اعتمادهم على (الترنشات) كوسيلة للتخلص من مياه الصرف الصحي.

وشرح سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، ما يقوم به أهالس القرية من كسح الترنشات، وإلقائها بالمصارف، وهو ما يؤثر بيئياً وصحياً، ولذا فالأهالى فى غاية الفرحة بالمشروع، وتبرعوا بالأراضس اللازمة له.

وقابل أهالي العزبة وزير الإسكان ووفد البنك الدولس بالزغاريد، معبرين عن فرحتهم بدخول عزبتهم ضمن مشروع الصرف الصحس، الذس يموله البنك الدولي.

كما انتقل مدبولي، وغانم، والمحافظ، لتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالسنبلاوين، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 20 ألف م3/يوم، وطاقتها الفعلية10 آلاف م3/يوم، وسيتم ربط قرية طوخ الأقلام عليها، وكذا عزبة بهى الدين، لوجود طاقة استيعابية بها.