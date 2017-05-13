مانشستر سيتي يتخطى عقبة ليستر ويخطف المركز الثالث من ليفربول

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تغلب نادي مانشستر سيتي، على نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأحرز أهداف اللقاء من جانب مانشستر سيتي كل من (دافيد سيلفا في الدقيقة "29" - جابرييل خيسوس في الدقيقة "36")، بينما أحرز هدف ليستر سيتي الوحيد شينجي اوكازاكي في الدقيقة "42".

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وظل ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 43 نقطة، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 72، ليصعد للمركز الثالث بدلآ من ليفربول الرابع بـ70 نقطة.