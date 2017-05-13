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"الطيران المدني" تنفي دعوة خبراء روس للإطلاع علي الإجراءات الأمنية بالمطارات

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"الطيران المدني" تنفي دعوة خبراء روس للإطلاع علي الإجراءات الأمنية بالمطارات "الطيران المدني" تنفي دعوة خبراء روس للإطلاع علي الإجراءات الأمنية بالمطارات

مصراوي Masrawy

وزارة الطيران المدنى

كتب- طه عبيد:

نفى باسم عبد الكريم، المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، السبت، ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية، نقلاً عن وكالة "سبوتنك" بشأن دعوة لخبراء روس للإطلاع على الإجراءات الأمنية، تمهيداً لعودة الرحلات الروسية بين البلدين، ورفض مصر لمقترحات روسية آخرى فى نفس السياق.

وقال عبد الكريم- في بيان له السبت، "ما صدر عننا مرارًا وتكرارًا هو أن وزارة الطيران سوف تصدر بيانات رسمية عند توفر معلومات جديدة فى هذا السياق"، لافتًا أن تلك التصريحات تم تداولها من قبل عدة مرات وتم نفيها.

وناشد المستشار الإعلامي للوزارة، الصحفيين بضرورة تحري الدقه فيما ينشر من أخبار وتفادي التصريحات الرسمية عن مصادر غير معلومة، والالتزام بالتصريحات والبيانات الرسمية التي تصدر عن وزارة الطيران، وذلك حرصاً علي المصلحة العامة.

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