محافظ السويس يتفقد الخدمات الأمنية بكنيسة مار جرجس

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقّد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، الخدمات الأمنية بكنيسة مار جرجس بضاحية الصباح بحي فيصل، للوقوف على مستوى التأمين، ويقظة الضباط والأفراد القائمين على فحص المترددين على الكنيسة وتأمينها.

وأشاد اللواء أحمد حامد، بجهود رجال الأمن في السويس، المكلفين بتأمين دور العبادة، مشددًا على فحص جميع المترددين على الكنائس بالأجهزة الإلكترونية الحديثة، والاعتماد على بوابة كشف المعادن.

وقال حامد خلال متابعة أعمال التأمين: "إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مديرية أمن السويس، وقيادة الجيش الثالث الميداني، لتأمين دور العبادة، وطالب بزيادة جهود التأمين خلال أداء الصلوات وتوسيع دائرة الاشتباه، وتشديد أعمال التفتيش، ومواجهة أية عناصر خارجة عن القانون".