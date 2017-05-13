مقتل20 شخصا في حادث تحطم حافلة سياحية تركية

اسطنبول- (د ب أ):

ارتفع عدد ضحايا انقلاب حافلة سياحية تركية اليوم السبت عند الساحل الغربي الى 20 شخصا، بينهم نساء وأطفال، بحسب وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية .

وانحرفت الحافلة، التي كانت تقل بالاساس مسافرين محليين قادمين من إقليم إزمير، على ما يبدو، بعد اتخاذها منعطفا حادا على الطريق السريع في منطقة "مرمريس"، طبقا للتقارير الاخبارية.

وتعمل أطقم الانقاذ في الموقع.

وأصيب في الحادث حوالي ثمانية أشخاص.