أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل20 شخصا في حادث تحطم حافلة سياحية تركية

Google+ Print
مقتل20 شخصا في حادث تحطم حافلة سياحية تركية مقتل20 شخصا في حادث تحطم حافلة سياحية تركية

مصراوي Masrawy

حادث تحطم حافلة سياحية تركية

اسطنبول- (د ب أ):

ارتفع عدد ضحايا انقلاب حافلة سياحية تركية اليوم السبت عند الساحل الغربي الى 20 شخصا، بينهم نساء وأطفال، بحسب وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية .

وانحرفت الحافلة، التي كانت تقل بالاساس مسافرين محليين قادمين من إقليم إزمير، على ما يبدو، بعد اتخاذها منعطفا حادا على الطريق السريع في منطقة "مرمريس"، طبقا للتقارير الاخبارية.

وتعمل أطقم الانقاذ في الموقع.

وأصيب في الحادث حوالي ثمانية أشخاص.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة