«قابيل»: شركة صينية تدرس إقامة مجمع صناعي للمنسوجات والملابس الجاهزة

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، إن شركة "شون دونج روي" الصينية، العاملة في مجال الغزل والنسيج، تدرس إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة بمصر بتكلفة 800 مليون دولار؛ لتوفير 5 آلاف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع صن ليمينج، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض الجانبان خطط الشركة التوسعية بعدد من دول القارة، تضم مصر وإثيوبيا ونيجيريا والسنغال ومالي وزامبيا وموزمبيق؛ للاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها تلك الدول.

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وأوضح الوزير أن الشركة تعد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال إنتاج الملابس الجاهزة، حيث تمتلك 20 شركة عاملة في هذا المجال، وتحتل المركز الأول وفقا للمعايير التنافسية وإيرادات الأعمال لأكبر 500 شركة صينية عاملة في مجال صناعة المنسوجات.

وأشار إلى أن الشركة لديها علاقات تعاون مشترك مع شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بدول كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان ونيوزيلاندا والهند وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.