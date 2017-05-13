فيديو| الإسكان: رصدنا 150 مليار جنيه لبناء 600 ألف وحدة سكنية

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قال هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن معدلات الإنجاز التي تتم في مشروع الإسكان الاجتماعي غير مسبوقة، في تاريخ مصر من ناحية عدد الوحدات المنفذه وإمكانياتها، مشيرًا إلى أن كل من تقدم للحصول على وحدات وينطبق عليه الشروط سيحصل على وحدات سكنية، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "يونس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن 215 ألف وحدة سكنية بالمحافظات، تم الإنتهاء منها، وسيجرى الانتهاء من 280 ألف وحدة جديدة نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى تنفيذ 100 وحدة إسكان متميز سيتم الانتهاء منها خلال عام 2018، بمساحات أكبر.

وأضاف أنه تم تسليم 90 ألف وحدة سكنية للمتقدمين، وجاري تسليم 2015 وحدة منتهية، منوها أن الوحدات التي تم الانتهاء منها على مساحة 70 متر مربع، أما ما يتم تنفيذه الآن على مساحة 90 متر مربع.

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وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من 600 ألف وحدة سكنية خلال العام القادم، بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه، مما يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية.