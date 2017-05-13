خوفا على المظهر الحضاري.. 1000 جنيه غرامة غسيل السيارة بشوارع كفر الشيخ

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كتب- عمرو الشامي:

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، تغريم من يقوم بغسل سيارته بشوارع المحافظة 1000 جنيه، لافتًا إلى أن منظر غسل السيارة بالشارع «غير لائق وغير حضارى».

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وأضاف نصر، أن هناك مغاسل عدة مرخصة لغسيل السيارات منتشرة بمدن المحافظة، مشيرا إلى أنه يجب على صاحب السيارات التوجه إليها بدلا من غسل سيارتهم بالشوارع.

وكان أشرف هيكل، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، قد أصدر قرارًا قبل أيام، بتغريم من يقوم برش مياه الشرب بالشوارع أو استخدامها فى أى من الأغراض غير المخصصة لها 1000 جنيه.