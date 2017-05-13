الأهلي يشارك في «سمنار» الاتحاد الإفريقي للطائرة

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يشارك محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بالنادي الأهلي، في «السمنار» الرابع لتطوير أداء المدربين والذي ينظمه الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، في مصر خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري.

ويشارك في الـ «سمنار» الذي يقيمه الاتحاد الإفريقي بمصر معظم مدربي المنتخبات والفرق الإفريقية من 22 دولة، وهو يعد من أكبر التجمعات التدريبية التي يقيمها الاتحاد لرفع كفاءة مدربي القارة السمراء.

ويحاضر فنيًا الكابتن شريف الشمرلي من مصر، بالإضافة للمدرب البرازيلي بيرسي أونكين، بحضور المدربين الأفارقة؛ لاطلاعهم على أحدث الأساليب التدريبية والخططية في الكرة الطائرة.

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ويتم عقد المحاضرات النظرية بنادي وادي دجلة، بينما التنفيذ العملي داخل الملعب، فيتم في المركز الأوليمبي الرياضي بالمعادي.