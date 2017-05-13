أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأهلي يشارك في «سمنار» الاتحاد الإفريقي للطائرة

Google+ Print
الأهلي يشارك في «سمنار» الاتحاد الإفريقي للطائرة الأهلي يشارك في «سمنار» الاتحاد الإفريقي للطائرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يشارك محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بالنادي الأهلي، في «السمنار» الرابع لتطوير أداء المدربين والذي ينظمه الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، في خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري.

ويشارك في الـ «سمنار» الذي يقيمه الاتحاد الإفريقي بمصر معظم مدربي المنتخبات والفرق الإفريقية من 22 دولة، وهو يعد من أكبر التجمعات التدريبية التي يقيمها الاتحاد لرفع كفاءة مدربي القارة السمراء.

ويحاضر فنيًا الكابتن شريف الشمرلي من مصر، بالإضافة للمدرب البرازيلي بيرسي أونكين، بحضور المدربين الأفارقة؛ لاطلاعهم على أحدث الأساليب التدريبية والخططية في الكرة الطائرة.

شاهد أيضا

ويتم عقد المحاضرات النظرية بنادي وادي دجلة، بينما التنفيذ العملي داخل الملعب، فيتم في المركز الأوليمبي الرياضي بالمعادي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017

القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017

السفير المصري في وارسو يلتقي المجموعة البرلمانية المصرية البولندية

السفير المصري في وارسو يلتقي المجموعة البرلمانية المصرية البولندية

المصري في نصف نهائي الكأس بـ«فوز مثير» على إنبي

المصري في نصف نهائي الكأس بـ«فوز مثير» على إنبي

وزير الآثار: اكتشاف أول مقبرة آدمية بمصر الوسطى تحوي رسائل هامة

وزير الآثار: اكتشاف أول مقبرة آدمية بمصر الوسطى تحوي رسائل هامة