زيدان عن دوري الأبطال: لم نفز بشيء حتى الآن

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قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، إن "الفريق بحالة جيدة، ولا يعاني من إجهاد".

وأضاف زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للقاء فريقه أمام إشبيلية، المقام غدًا الأحد بملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة الـ37 من الدوري الإسباني (الليجا): "في كرة القدم التفاصيل مهمة.. نحن نسير بشكل جيد للغاية في الدوري، ووصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لم نفز بشيء حتى الآن، نفكر بالقادم فقط، لدينا ثلاثة مباريات نهائية في الدوري، ونفكر فيهم فقط، نحن بحاجة للجماهير لأننا معاً دائماً».

وأردف المدير الفني لنادي ريال مدريد: "المباريات الثلاثة المتبقية صعبة جداً، بداية بمباراة إشبيلية الذي كان دائماً في أعلى جدول الترتيب ورأينا مستوايات سيلتا فيجو وملقا، والتعامل مع هذه المجموعة لطيف جداً، أنا أحب العمل مع المجموعة أكثر من العمل على تكتيك، كل شيء مهم لكن إدارة المجموعة شيء مهم أكثر".

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وأكد زيدان: "نحن نفكر بمباراة إشبيلية فقط الآن، وسأقوم بتجهيز الفريق كما هو الحال دائمًا، غداً سأقوم بوضع أفضل فريق مناسب للمباراة ويوم الأربعاء سيكون هناك تغييرات، ولدينا الشخصية وطاقم لا يصدق.. اللاعبون فهموا أفكارنا منذ البداية وهذا ما يتم إثباته على أرض الملعب، هناك الكثير من العمل خلف هذا".

واستكمل "لدينا إمكانيات كبيرة جدًا ونحن الآن أقرب من أي وقت مضى من أجل الثنائية، هناك أربع نهائيات للفوز بالبطولتين لكننا لم نفز بشيء حتى الآن، ويجب علينا المواصلة الطريق الذي اتخذناه.. يجب أن نعمل بكثافة لتحقق الهدف».

وعن جاهزية الفريق والغيابات، قال زيدان "جاريث بيل يتحسن وهو بحالة أفضل الآن لكن لا يمكنني معرفة متى سيعود، وبيبي لن يتواجد في مباراة الغد لأنه يعاني من بعض المشاكل".