25 مايو.. نظر دعوى تتهم وزيرة التضامن الاجتماعي بعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة ضد "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي، لعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا، لدائرة الخميس الموافق 25 مايو.

كان نبيل محمد عبد التواب قد أتهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير الدولة لشئون الرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، في جنح الدقي، بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحة، بأحقيته بصرف 100 ألف جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي، وكذلك أحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم.

وكانت قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما ترتب على ذلك من آثار على النحو المبين من اسباب بمنح المدني 100 ألف جنية عن كل جلسة غسيل كلوي وشمل الحكم بالصيغة التنفيذية وأن الجهات الثلاثة تم إعلانهم.

حيث قام المجلس القومي الرياضي بصرف المبلغ المتقاضي وقام المجلس بموافاة وزيرة التأمينات بصورة رسمية من الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية ولكنها لم تنفذ القرار على الرغم من حالة المدني الخطرة.