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باريس تُحقّق في الهجوم الالكتروني الذي استهدف 99 دولة بينها فرنسا

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باريس تُحقّق في الهجوم الالكتروني الذي استهدف 99 دولة بينها فرنسا باريس تُحقّق في الهجوم الالكتروني الذي استهدف 99 دولة بينها فرنسا

مصراوي Masrawy

الهجمات الالكترونية

باريس- أ ش أ:

فتحت نيابة باريس تحقيقا في الهجمات الالكترونية التي استهدفت أمس الجمعة العديد من البلدان من بينها فرسا، حيث تأثرت مواقع لشركة رينو لصناعة السيارات.

وكانت شركة رينو الفرنسية للسيارات أوقفت حركة الإنتاج في بعض مصانعها في فرنسا بسبب الهجوم الإلكتروني، إذ قال متحدث باسم الشركة اليوم السبت إن هذه الخطوة تعد "جزءا من تدابير حماية للحيلولة دون انتشار برامج ضارة".

وأفاد خبراء تكنولوجيا معلومات بأن الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق الذي وقع أمس الجمعة، أصاب ما لا يقل عن 75 ألف حاسب في عشرات الدول، وقد تأثر بذلك العديد من المستشفيات في بريطانيا والسكك الحديدية الألمانية وشركة الاتصالات تليفونيكا في إسبانيا.

وأكّد المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في بيان أن "الهجوم الأخير هو بمستوى غير مسبوق وسيتطلب تحقيقًا دوليًا معقدًا لمعرفة المذنبين"، موضحا أن المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم المعلوماتية يتعاون مع وحدات الإجرام الإلكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا.

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