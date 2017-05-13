مقتل 43 شخصا في عمليات أمنية خلال 24 ساعة في أفغانستان

كابول (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الافغانية اليوم السبت أن زعيمين محليين من طالبان وعضوين من شبكة القاعدة، من بين 40 شخصا على الاقل قتلوا في أحدث عمليات لمكافحة الارهاب في البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للأنباء اليوم.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع أن المسلحين قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في أقاليم مختلفة من البلاد.

وأضاف البيان أن 43 مسلحا أصيبوا أيضا وتم اعتقال عشرات آخرين خلال العمليات.

وقتل زعيمان من طالبان، خلال العمليات، إلى جانب عدة مسلحين آخرين بمنطقة "قلعة موسى" بإقليم هلمند، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الافغانية، مضيفة أن عضوين من شبكة القاعدة قتلا بمنطقة "شوراباك" بإقليم قندهار.

وتابعت الوزارة أن المسلحين الاخرين قتلوا، خلال عمليات منفصلة جرت في أقاليم مختلفة من البلاد.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على التقرير حتى الان.

يأتي ذلك فيما تجري القوات الافغانية عمليات مناهضة للإرهاب للقضاء على التمرد الذي تشنه الجماعات المسلحة، التي غالبا ما تكثف هجماتها خلال الطقس الحار، وفي إطار هجوم الربيع .