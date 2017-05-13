علي جمعة يزور القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر الجديد في مكتبه

كتب- محمود مصطفى:

زار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الدكتور محمد المحرصاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر الجديد، في مكتبه اليوم السبت، لتهنئته بمنصبه.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلف الدكتور محمد المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، خلفًا للدكتور أحمد حسني.