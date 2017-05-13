ضبط آلاف القطع من المستلزمات الطبية غير الصالحة بالسيدة زينب

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص، لإدارته مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية، وبحوزته كمية كبيرة منها غير صالحة لاستخدام الآدمي.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مباحث التموين، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام "أحمد.س"، 31 سنة، بإدارة مخزن للمستلزمات الطبية بدون ترخيص من وزارة الصحة، وحيازته لمنتجات طبية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، مما يعرض الصحة العامة للمواطنين للخطر.

وعقب تقنين الاجراءات الأمنية اللازمة، والتنسيق مع لجنة من أطباء التفتيش الصيدلي، تم ضبطه، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 3 آلاف قطعة لاصق طبي، وألف "شكاكة" سكر، و500 حزام تخسيس، و480 فرشا طبيا، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.