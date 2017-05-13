الأحد.. الحكم على 13 متهمًا بالقتل واستعراض القوة بإمبابة

كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، اليوم السبت، مد أجل الحكم على 13 متهمًا باستعراض القوة وقتل أحد المشاركين بالمشاجرة بإمبابة، لجلسة الغد.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الخامس وهم: محمود عبد الحميد عبد العال، وعبد الحميد عبد العال محمد خليفة، وعمر عبد الحميد عبد العال محمد، ومحمد حمدي محمد محمود، وشهرته "حمودي"، وسيف مدحت عمار، استعراض القوة واستخدموا العنف ضد المتهمين من السادس للثاني عشر قاصدين ترويعهم وتخويفهم لما دار بينهم من شجار، وقتلوا المجني عليه أسامة كمال إسماعيل عمدًا بأن أطلق المتهم الأول عيارا ناريا أصاب المجني عليه فأرداه قتيلا، كما أنهم شرعوا في قتل المشتبكين معهم وأحدثوا بهم الإصابات.

كما نسبت للمتهمين من السادس للثاني عشر وهم : مختار عبد الفتاح محمد وأبناؤه الثلاثة توفيق ومحمد ومحمود وشريف محمود أحمد إبراهيم وشقيقه عبد الفتاح ووائل السيد عبد المعبود السيد استعراض القوة ضد المتهمين الخمسة الأول بقصد ترويعهم وبث الرعب في نفوسهم وحيازتهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وقال الشاهد الأول توفيق مختار عبد الفتاح، 24 سنة، حداد بانه نشبت مشاجرة فيما بينه وأهليته كطرف أول والمتهمين كطرف ثاني تعدى فيها الأخرون عليه وأهليته مستخدمين الأسلحة النارية مطلقين منها وابلا من الأعيرة النارية صوبهم ومن ثم حدثت إصابة المجني عليه المتوفى من عيار المتهم الأول الناري.

وقال النقيب شرطة هيثم دسوقي أحمد سكر، معاون مباحث قسم شرطة إمبابة بإن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة مؤكدا قيام المتهم الأول بإحداث إصابة ووفاة المجنى عليه وقيام المتهم الخامس بإحداث إصابة باقي المصابين باستخدام بندقيتين خرطوش أحرزها كلا من سالفى الذكر.