زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني يتسبب في طلاق أردنية

كتبت- ميرا ماهر

بعد تداول العديد من المواقع الاجتماعية خبر زواج الممثل السوري تيم حسن بالإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

كتبت زوجة أردنية تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنّها حزينة للغاية بعد زواج فارس أحلامها تيم من وفاء، وعلى حد تعبيرها "التي خطفته منها"، وانهالت على الأخيرة بالشتائم.

وذكر موقع " sputniknews" أنه عندما علم زوجها الأردني بهذا الأمر ووجدها تبكي بسبب زواج الممثل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، قرر تطليقها.

وغضب الزوج من زوجته وواجها بالموضوع، فأجابته بعد صمت أنها كانت تحلم بأن يصبح رومانسياً ولو مرة مثل تيم حسن.

فتسبب رد الزوجة في شعور الزوج بالإهانة، فاشتعل الخلاف، ليقوم الرجل بتطليقتها، ويطلب منها العودة إلى منزل أسرتها.