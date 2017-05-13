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بالصور.. بدء امتحانات نهاية العام بـ 18 كلية في جامعة أسوان

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مصراوي Masrawy

امتحانات نهاية العام في جامعة أسوان (1)امتحانات نهاية العام في جامعة أسوان (1)

امتحانات نهاية العام في جامعة أسوان (2)امتحانات نهاية العام في جامعة أسوان (2)

امتحانات نهاية العام في جامعة أسوان (3)امتحانات نهاية العام في جامعة أسوان (3)

امتحانات نهاية العام في جامعة أسوان (4)امتحانات نهاية العام في جامعة أسوان (4)

امتحانات نهاية العام في جامعة أسوان (5)امتحانات نهاية العام في جامعة أسوان (5)

أسوان - إيهاب عمران:
بدأ، اليوم السبت، 23 ألف طالبة وطالبة بـ 18 كلية داخل جامعة أسوان، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016- 2017.

وتفقد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، لجان الامتحانات، وتأكد من سير الامتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب من خلال تجهيز المقرات بالمراوح والمياه المثلجة، والتنبيه على أساتذة الجامعة أن تكون الأسئلة متنوعة وفي مستوى الطالب المتوسط.

وقال الدكتور غلاب في تصريحات صحفية: "إن الجامعة وفرت الأتوبيسات لنقل الطلاب من مدينة أسوان حتى مقر الجامعة في منطقة صحاري، للتيسير عليهم، وضمان وصولهم قبل الموعد المحدد لأداء الامتحانات بوقت كاف".

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