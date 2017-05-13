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بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (1)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (1)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (2)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (2)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (3)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (3)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (4)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (4)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (5)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (5)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (6)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (6)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (7)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (7)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (8)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (8)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (9)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (9)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (10)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (10)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (11)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (11)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (12)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (12)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (13)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (13)

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (14)رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير (14)

المنيا ــ ريمون الراوي:

افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، معرض الكاريكاتير بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع، بمشاركة فناني الكاريكاتير المشاركين بأعمالهم من دول ، والمملكة العربية ، والمغرب، ولبنان.

وقال أبو المجد، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "إن الجامعة تهتم بكل ما يظهر الحس الفني لدى الطلاب وينمي مواهبهم الإبداعية من خلال الفن الهادف، وأضاف أن الدراسة بكليات الفنون الجميلة والتربية الفنية لها دور كبير في تكوين شخصية الطالب، وتنمية مواهبه الفنية الهادفة، مقدمًا شكره للفنانين المشاركين بأعمالهم، ومتمنيًا أن تكون بداية لملتقيات فنية عديدة بجامعة المنيا".

وتناولت الأعمال الفنية بالمعرض، موضوعات عن دور المرأة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها، وانتصاراتها، كشهادة حق لدور المرأة في المجتمعات، ومعرض عن الحارة الشعبية، وأعمال عن شهر رمضان.

حضر المؤتمر، الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامي أبو طالب، عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكلية، والدكتورة صباح عبد الفتاح بقسم الرسوم المتحركة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

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