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بالصور.. القوات البحرية تنقذ 24 سائحًا من الموت بعد حريق مركبهم بالغردقة‎

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مصراوي Masrawy

بالصور.. القوات البحرية تنقذ 24 سائحًا من الموت بعد حريق مركبهم بالغردقة‎ حريق بمركب سياحى

البحر الأحمر ـ أحمد عوض:

أنقذت القوات البحرية، 24 سائحا من الموت، إثر تعرض مركبهم بشواطئ شمال الغردقة، لحريق هائل، ونقل رجال الإنقاذ، السائحين إلى ميناء الغردقة دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغا، بنشوب حريق في لنش سياحي شمال الغردقة، يقل عددا من السياح من جنسيات مختلفة، وعلى الفور تم إخطار القوات البحرية ورجال الإنقاذ السريع لإنقاذهم.

وقال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إن اللنش السياحي يسمى "دافينج سيتي"، وكان يقل 24 سائحا من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا.

وأوضح لـ"مصراوي" أن رحلة اللنش كانت لعدة أيام، انطلقت من شمال الغردقة، ونشب الحريق به، سبب ماس كهربائي، إلا أن القوات البحرية أنقذتهم، مع إصابة بعض أفراد طاقمه بجروح طفيفة.

حريق بمركب سياحى (1)

حريق بمركب سياحى

حريق بمركب سياحى

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مصراوي Masrawy

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