أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«MK» و«إمجراند 7».. تعرف على أسعار سيارات «جيلي» المستعملة

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج فى السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتى سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "جيلي" الصينية خلال الفترة الأخيرة..

CK

أول تجارب الشركة الصينية للإصدارات السيدان فى ، وقياسًا بـ"إمجراند 7" لا يمكن وصف السيارة بالناجحة داخل السوق المصرية على مستوى الانتشار، وتعرض موديلاتها خلال عامي 2005 وحتى 2008 بأسعار تتراوح من 30 ألفًا إلى 60 ألف جنيه.

إمجراند 7

شاهد أيضا

أشهر السيارات الصينية في مصر، وتمتلك سمعة واسعة على مستوى الانتشار في السوق، لاسيما بعد انطلاق شركات طلب السيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، وتعرض موديلاتها من 2012 وحتى 2017 بأسعار تتصاعد تدريجيًّا من 80 ألف جنيه وحتى 160 ألف جنيه، وذلك وفقًا للحالة الفنية التي تبدو عليها السيارة.

MK

واحدة من إصدارات السيدان التى أصدرتها "جيلى" في السوق المصرية خلال منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، وتعرض موديلاتها التي لم تستمر في السوق سوى لسنوات بسيطة بأسعار تتراوح بين 40 ألفًا و65 ألف جنيه بحد أقصى.

بانديندو

سيارة مدمجة صغيرة الحجم ظهرت منذ عام 2012 في السوق المصرية، واستطاعت استغلال ارتفاع الأسعار لخلق قاعدة جماهيرية لها، وهو ما يمكن لمسه من ازدياد معدلات تواجدها في الشوارع، وتعرض موديلاتها بأسعار تتراوح بين 50 ألفًا وحتى 130 ألف جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017

القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017

السفير المصري في وارسو يلتقي المجموعة البرلمانية المصرية البولندية

السفير المصري في وارسو يلتقي المجموعة البرلمانية المصرية البولندية

المصري في نصف نهائي الكأس بـ«فوز مثير» على إنبي

المصري في نصف نهائي الكأس بـ«فوز مثير» على إنبي

وزير الآثار: اكتشاف أول مقبرة آدمية بمصر الوسطى تحوي رسائل هامة

وزير الآثار: اكتشاف أول مقبرة آدمية بمصر الوسطى تحوي رسائل هامة