«MK» و«إمجراند 7».. تعرف على أسعار سيارات «جيلي» المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج فى السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتى سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "جيلي" الصينية خلال الفترة الأخيرة..

CK

أول تجارب الشركة الصينية للإصدارات السيدان فى مصر، وقياسًا بـ"إمجراند 7" لا يمكن وصف السيارة بالناجحة داخل السوق المصرية على مستوى الانتشار، وتعرض موديلاتها خلال عامي 2005 وحتى 2008 بأسعار تتراوح من 30 ألفًا إلى 60 ألف جنيه.

إمجراند 7

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أشهر السيارات الصينية في مصر، وتمتلك سمعة واسعة على مستوى الانتشار في السوق، لاسيما بعد انطلاق شركات طلب السيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، وتعرض موديلاتها من 2012 وحتى 2017 بأسعار تتصاعد تدريجيًّا من 80 ألف جنيه وحتى 160 ألف جنيه، وذلك وفقًا للحالة الفنية التي تبدو عليها السيارة.

MK

واحدة من إصدارات السيدان التى أصدرتها "جيلى" في السوق المصرية خلال منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، وتعرض موديلاتها التي لم تستمر في السوق سوى لسنوات بسيطة بأسعار تتراوح بين 40 ألفًا و65 ألف جنيه بحد أقصى.

بانديندو

سيارة مدمجة صغيرة الحجم ظهرت منذ عام 2012 في السوق المصرية، واستطاعت استغلال ارتفاع الأسعار لخلق قاعدة جماهيرية لها، وهو ما يمكن لمسه من ازدياد معدلات تواجدها في الشوارع، وتعرض موديلاتها بأسعار تتراوح بين 50 ألفًا وحتى 130 ألف جنيه.