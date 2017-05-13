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بالصور.. محافظ سوهاج: إنهاء 285 مشروعًا متوقفة منذ عام 2000

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مصراوي Masrawy

جانب من جولة محافظ سوهاج (1)جانب من جولة محافظ سوهاج (1)

جانب من جولة محافظ سوهاج (2)جانب من جولة محافظ سوهاج (2)

جانب من جولة محافظ سوهاج (3)جانب من جولة محافظ سوهاج (3)

جانب من جولة محافظ سوهاج (4)جانب من جولة محافظ سوهاج (4)

جانب من جولة محافظ سوهاج (5)جانب من جولة محافظ سوهاج (5)

جانب من جولة محافظ سوهاج (6)جانب من جولة محافظ سوهاج (6)

جانب من جولة محافظ سوهاج (7)جانب من جولة محافظ سوهاج (7)

جانب من جولة محافظ سوهاج (8)جانب من جولة محافظ سوهاج (8)

جانب من جولة محافظ سوهاججانب من جولة محافظ سوهاج

جانب من جولة محافظ سوهاج (10)جانب من جولة محافظ سوهاج (10)

جانب من جولة محافظ سوهاج (11)جانب من جولة محافظ سوهاج (11)

جانب من جولة محافظ سوهاج (12)جانب من جولة محافظ سوهاج (12)

جانب من جولة محافظ سوهاج (13)جانب من جولة محافظ سوهاج (13)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، الانتهاء من 285 مشروعًا بالمحافظة كانت متوقفة منذ عام 2000م، بتكلفة تصل إلى 10 مليارات و339 مليون جنيه، مضيفًا أن المحافظة شهدت افتتاح 5 محطات مياه عملاقة، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ سوهاج، اليوم السبت، لمحور كوبري جرجا، تمهيدًا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاحه، مؤكدا أن المحور يعد شريان الحياة جديد لسوهاج، ويمثل نقلة نوعية في البنية التحتية لربط شرق المحافظة بغربها، من أجل جذب الاستثمارات، في إطار خطة الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، الذي يهدف إلى إصلاح جذري ومستدام، يؤتي ثماره لصالح والأجيال القادمة.

وأشار عبد المنعم إلى الانتهاء من أعمال الإضاءة واللوحات الإرشادية والعواكس والتخطيط، بالإضافة إلى إجراء عدد من تجارب التحميل بأحدث الأجهزة العالمية.

وأضاف أن محور كوبري جرجا يبلغ طوله 10 كيلو مترات، بعرض 21 مترا، بنظام الاتجاهين بتكلفة 497,5 مليون جنيه، ويضم أطول فتحة ملاحية بطول 130 مترا، تسمح بمرور جميع العبارات والمراكب والبواخر السياحية في الاتجاهين.

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