محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير الطرق بشرم الشيخ

شرم الشيخ - أحمد السيد:

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال تطوير الطرق بمدينة شرم الشيخ، في إطار خطة التطوير الشاملة للمدينة من أعمال رصف وتشجير وتجميل وإنارة.

وشدد "فودة"، على رؤساء القطاعات والجهات المعنية والشركة المسؤولة عن النظافة، الاهتمام برفع مستوى النظافة، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة الإمكانيات لجعل مدن جنوب سيناء، في صورة حضارية تليق بها.

تأتي تلك الجهود في إطار حرص المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المشروع القومي للطرق، بما يعود بالنفع على تنشيط السياحة المستقبلية وخدمة المواطن بجنوب سيناء.