التعليم العالي: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية بالوادي الجديد

كتبت-داليا شبل

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتور محمود حسين، القائم بعمل رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد، حول لقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مع وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، بشأن إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية لإمكانيات ومحددات التنمية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد.

وأكدت وزارة التعليم العالي – في بيان لها- أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات منها: آليات الاستفادة من التدريب على قواعد البيانات الجغرافية الرقمية من خلال أحدث البرامج التدريبية حيث يتم الآن تدريب عدد 120 متدرب بإدارات المحافظة المختلفة اعتبارا من 9 مايو الجاري ويستمر لمدة 19 يومًا بمركزي الخارجة والداخلة، وسيتم استكمال باقي المراكز تباعا .

وأضافت الوزارة، أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون التدريبي لتعظيم استفادة العاملين بالمحافظة من البرنامج التدريبي، وكذا الاستفادة من بيانات المشروع في مختلف المجالات وخاصة (التخريط – التخطيط العمرانى – التقييم الأرضى – الثروات المعدنية – الاثار – المياه وجودتها).