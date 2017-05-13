بدء تفعيل مشروع «إمحوتب» لتصنيع أول سيارة تعمل بطاقة الهيدروجين

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كتبت - ريهام الوجيه

أكد الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت، بدء تفعيل بروتوكولات التعاون البحثية والعلمية بين جامعتي الزقازيق و"بلفورت مونيليار" من خلال المشروع البحثي المشترك "إمحوتب المصري الفرنسي" للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

وأوضح الدكتور هيثم سعد رمضان، الباحث الرئيسي للمشروع، أن المشروع يجري على مدى عامين، ويضم شركة Segula Technologies العملاقة المتواجدة في أكثر من 22 دولة في العالم.

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وأشار "رمضان"، إلى أن المشروع يهدف لإنشاء أول مركز تميز بحثي مصري فرنسي لطاقة الهيدروجين بجامعة الزقازيق، وتصنيع نموذج لأول سيارة كهربية تعمل بخلايا الوقود للجامعة.

وأضاف أن الشراكات البحثية بين مؤسسات كيانات صناعية أجنبية، وفي مقدمتها الفرنسية من شأنها فتح الطريق للباحثين الشبان وأعضاء هيئة التدريس والأساتذة للوصول بأبحاثهم للعالمية.