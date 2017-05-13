نائب يطالب الحكومة بإنقاذ مصانع القطاع العام في دمياط

التحرير

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قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن طلبه لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بخصوص مصانع دمياط، هدفه عودة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بالمدينة للعمل، نظرًا لزيادة نسبة العاطلين عن العمل بسبب تسريحهم من الشركات المُشار إليها بعد إغلاقها.

وأضاف العبد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه طالب رئيس الحكومة بالتدخل لدعم عددًا من المصانع ماديًا بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه لإعادتها للعمل، ومنها: مصنع الألبان ومصنع تعليب الأسماك "السردين"، منوهًا إلى أن مدينة دمياط تعاني من البطالة حتى في صناعة الأثاث بسبب ترك عدد كبير من أبناء المدينة العمل بها بعد موجة ارتفاع الأسعار بالمواد الخام في صناعة الأثاث.

وعن مصنع الأسماك قال: "مصنع السردين كان في عمالة كتير وتم إغلاقه، وبه معدات والله أعلم أين ذهبت، ولذلك احنا بنعمل حصر عشان نوصل لحقيقة هذه الأمور غير الواضحة بشأن المصانع دي".

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وأشار العبد، إلى أن إعادة المصانع المغلقة بمدينة دمياط للعمل ستساهم في توفير فرص عمل لشباب المدينة، والحد من زيادة نسبة البطالة ومساعدة الأسر غير القادرة على الاشتغال بمهن أخرى بعد تسريحهم من المصانع التي تم إغلاقها، معلقًا: أبناء دمياط لم يعتادوا التوقف عن العمل، وصناعة الأثاث حاليًا تواجه مشكلات ويتركها الكثيرون بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام بعد موجة ارتفاع الأسعار.

وأكد العبد، على أنه كلف مجموعة بحصر البيانات الدقيقة الخاصة بالمصانع المتوقفة، لعمل دراسة تفصيلية مستوفية البيانات لتقديمها لرئيس لحكومة ومطالبته بالعمل على تنفيذها.

وطالب رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، في بيان له اليوم السبت رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على منح محافظة دمياط مليون ونصف المليون جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل التابعة لقطاع الأعمال العام بمدينة دمياط.