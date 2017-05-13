برلمانية تؤكد ضرورة تولي المرأة مكانة تليق بها في المناصب السياسية

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قالت النائبة سعاد المصري، عضو الوفد المصري المشارك باجتماع لجنة حقوق المرأة، بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن التوصيات التي صدرت عن المشروع المقدم من لجنة المرأة جاءت شامل.

وأضافت في بيان، اليوم، السبت، أنها أكدت خلال مشاركتها بالاجتماع المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، على ضرورة تولي المرأة مكانة تليق بها في المناصب السياسية العليا والمشاركة الفاعلة في مراكز صنع القرار، أو من حيث تمكينها من القيام بدور فاعل في مختلف مجالات الحياة المجتمعية بشكل عام.

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وأشارت إلى أن التوصيات أكدت على دور المرأة في حل الصراعات بالوسائل السلمية، إضافة إلى اقتراح تخصيص حد أدنى من تمثيل المرأة سياسيا كإجراء مؤقت حتى نصل إلى الغاية النهائية وهي تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها.