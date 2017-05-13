«اتصالات البرلمان» تناقش موازنة الوزارة وهيئة البريد

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تواصل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، اجتماعاتها الإثنين المقبل؛ لمناقشة موازنة الهيئة القومية للبريد عن السنة المالية 2017/2018، ومناقشة موازنة ديوان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن السنة المالية 2017/2018.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أحال البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018، الذي ألقاه وزير المالية على أعضاء المجلس الإثنين، إلى لجنة الخطة والموازنة.
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وأحال مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/ 2018، إلى اللجنة، مع السماح لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان بحضور مناقشات اللجنة.