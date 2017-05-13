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«إسكان البرلمان» تناقش موازنة 13 قطاعًا

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«إسكان البرلمان» تناقش موازنة 13 قطاعًا «إسكان البرلمان» تناقش موازنة 13 قطاعًا

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تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، اجتماعا الإثنين المقبل؛ لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2017/2018، وذلك فيما يخص القطاعات التالية، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل المساكن، وديوان عام وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق البحوث والدراسات، وديوان عام المجتمعات العمرانية.

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وتواصل اللجنة اجتماعاتها في اليوم التالي؛ لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2017/2018، وذلك فيما يخص القطاعات التالية، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وصندوق ضمان ودعم ونشاط التمويل العقاري، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

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