ماجد طوبيا: مساعدات العرب ساهمت في تقليل عجز الموازنة

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قال النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، إن علاقات مصر الخارجية وصلاتها الوثيقة ساهمت إلى حد كبير، في التقليل من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وإخراج الاقتصاد من وضعه الحرج خلال الفترة الماضية.

وأضاف في بيان، اليوم، السبت، أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع عبر حنكته السياسية أن يعزز من علاقات مصر الخليجية، وهو ما انعكس في الدعم والمعونات والمساعدات التي تلقتها مصر من العديد من الدول الخليجية ولا تزال».

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وأوضح أن هذه المساعدات دفعت مصر لتخطي أزماتها، وأن مساعدات الدول العربية قللت من عجز الموازنة في عام 2013/2014 إلى 12% والذي كان من الممكن أن يصل إلى 16% لولا موقف الدول العربية.