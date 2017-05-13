بالصور.. مدبولي: 550 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشروع معالجة الصرف بـ3 محافظات

الدقهلية- رامي القناوي:

أكد الكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن مشروع معالجة الصرف الصحي بقرى الدلتا، سيتم تنفيذه في محافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية، بقرض من البنك الدولي بقيمة 550 مليون دولار أمريكي، كمرحلة أولى لتحسين خدمات الصرف بقرى المشروع.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم السبت، لمحافظة الدقهلية، لتفقد المواقع التي بدأ العمل فيها ضمن المشروع بقرى طوخ الأقلام بمركز السنبلاوين، ومحطة المعالجة بمدينة السنبلاوين، للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع.

وأضاف مدبولي، أن الدولة تتوجه حاليا لحل مشكلات الصرف الصحي، خصوصا في القرى المحرومة، لرفع نسبة تغطية الخدمات بالقرى، وبذل جهود كبيرة مع الجهات المانحة، لتمويل هذه المشروعات، وفي مقدمتها البنك الدولي.

وكلّف مدبولي، المهندس عزت الصياد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بسرعه الانتهاء من المشروعات الحالية في المنصورة وميت غمر ومنية النصر وميت خميس.

من جانبه، قال المهندس عزت الصياد، إن مشروع الصرف الصحي الجديد، يُنهي مشكلات الصرف السلبي في 94 قرية و100 عزبة تابعة لها بنطاق المحافظة.

واستعرض رئيس شركة مياه الشرب، إجراءات المشروع بالدقهلية، فيما يخص الرسومات والوصلات والتصميمات وأشكال المحطات، والمواقع التى بدأ العمل الفعلي بها.