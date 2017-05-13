ضبط عامل بحوزته 11 كيلو حشيش في الزاوية الحمراء

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، عامل لاتجاره في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 11.825 كيلو جرام.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن "أحمد.ف"، 27 سنة، عامل بمركب نايل مكسيم، يزاول نشاطًا غير مشروعًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا لتجارته الغير مشروعة.

وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وزنت 11.825 كيلو جرام، ومبلغ مالي 500 جنيه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.