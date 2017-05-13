بالصور- وزير الاتصالات: 30 يونيو أخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين

كتب- محمد غايات:

قال وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، إنه ناقش مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، آخر تطورات تحديث بيانات بطاقات التموين، لافتًا إلى أن العديد من المواطنين الذين تقدموا لتحديث بياناتهم حتى الخميس الماضي، من خلال مكاتب البريد وصل لنصف مليون مواطن.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن التحديث يتم مجانًا، وأن الدولة تتحمل كل التكاليف الخاصة، مطالبهم بعدم دفع أي مبالغ لمكاتب البريد أو التموين، لافتًا إلى أنه تم تحديث بيانات أكثر من ٦٠ مليون مواطن، ومازال هناك ١٠ ملايين مواطن حتى ٣٠ يونيو، موجهًا مكاتب البريد بفتح كل المكاتب واستقبال المواطنين لاستمرار عملية تحديث البيانات.

وأكد الوزير أن ٣٠ يونيو هو الميعاد النهائي لتحديث البيانات، لافتا إلى وجود ثلاثة وسائل لتحديث البيانات هي: مكاتب البريد، ووزارة التموين، والموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضح الوزير أن تنقية الجداول ساعدت على حذف المتوفين، وإضافة جديد وكذلك فصل أفراد من الأسرة الذين استقلو واصبحو خارج العائلة، وأكد أن الغرض مما يحدث هو وصول الدعم الى مستحقيه.

وأوضح الوزير أن تنقية البيانات يمكن من خلالها معرفة أي شخص حتى ولو قام بتسجيل على الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين كل الجهات.

وأكد الوزير أن هذه المرة الأولي التى يكون لدى الدولة منظومة محكومة لتقديم الخدمات لمستحقيه، وأن البطاقة للجديدة للتموين لن تكون فقط لهذا الخدمة، وستقدم خدمات أخرى، حيث تحمل صورة المواطن والرقم القومي به.