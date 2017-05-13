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ختام أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة بحضور نجوم الموضة والفن والمجتمع

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نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (1)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (1)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (2)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (2)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (3)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (3)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (4)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (4)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (5)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (5)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (6)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (6)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (7)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (7)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (8)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (8)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (9)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (9)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (10)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (10)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (11)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (11)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (12)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (12)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (13)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (13)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (14)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (14)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (15)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (15)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (17)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (17)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (18)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (18)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (19)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (19)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (20)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (20)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (21)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (21)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (22)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (22)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (23)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (23)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (16)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (16)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (24)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (24)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (26)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (26)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (27)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (27)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (28)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (28)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (29)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (29)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (30)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (30)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (31)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (31)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (25)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (25)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (32)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (32)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (33)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (33)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (34)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (34)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (35)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (35)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (36)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (36)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (38)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (38)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (37)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (37)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (39)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (39)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (40)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (40)

نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (41)نجوم الفن والمجتمع بحفل لامودا بيروت (41)

كتبت- هاجر حاتم:

تصوير- أحمد طرانه:

أطلق مصمم الأزياء اللبناني العالمي "فؤاد سركيس" مجموعته الجديدة للأزياء، وذلك بأسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة، بفندق فيرمونت هيليوبليس.

وتميزت المجموعة بالمزج بين العصرية والعودة للحقب القديمة (الإيطالية- الرومانية)، حيث ظهرت الأقمشة ذات التطريزات "المزركشة"، مع ستايل الشعر "المنفوش" ومكياج يعتمد على إبراز العيون، وقيراط الحلق البارز.

شهد الحفل حضور العديد من نجوم الموضة والمجتمع والفن، من بينهم الفنانة فيفي عبده، المطربة مي حريري، الفنانة ساندي، الفنانة دارين حداد.

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