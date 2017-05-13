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أليجري يطالب لاعبي يوفنتوس بالتركيز على الألقاب المحلية

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أليجري يطالب لاعبي يوفنتوس بالتركيز على الألقاب المحلية أليجري يطالب لاعبي يوفنتوس بالتركيز على الألقاب المحلية

التحرير

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أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، على تركيزه في الوقت الحالي على حسم لقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، قبل التفكير في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 3 يونيو المقبل، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وسيضمن يوفنتوس التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي في حال الحصول على نقطة التعادل غدًا الأحد، على الأقل من ملعب الأولمبيكو أمام روما، وذلك قبل مواجهة لاتسيو يوم الأربعاء المقبل في نهائي الكأس، حيث يبحث اليوفي عن التتويج بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال أليجري، إنه حتى تلك اللحظة لم يتوج يوفنتوس بأي بطولة بعد، مشيرًا إلى أن أول فرصة للتتويج ستأتي غدًا عند مواجهة روما، مؤكدًا على صعوبة المباراة في ظل امتلاك الفريقين لمجموعة مميزة للغاية من اللاعبين.

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وأضاف المدرب الإيطالي أنه يبنغي التعامل مع الوضع الحالي خطوة بخطوة وبهدوء شديد، مطالبا اللاعبين بعدم التفكير في أي شيء سيحدث الشهر المقبل، بل ضرورة التركيز على المباراة المقبلة وحسب.

وخسر يوفنتوس فرصة التتويج بالثلاثية في عام 2015 بعد الخسارة من برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا، وعن ذلك الأمر أكد أليجري أن التجربة مختلفة، مشيرًا إلى أنه منذ عامين لم يتوقع الوصول إلى النهائي، ولكن الفريق دخل هذا العام بتطلعات كبيرة مؤكدًا على ضرورة الذهاب إلى كارديف بثقة كبيرة للتتويج باللقب.

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التحرير

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