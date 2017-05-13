بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات المخالفة في القاهرة

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء عصام شبل، مدير الإدارة، اليوم السبت، حملة مُكبرة بمشاركة كافة أجهزة المديرية المعنية بالمديرية.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق بين "الوزارات، وشارع إسماعيل أباظة، ومحطة مترو زغلول، وشارع خيرت".

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج التالية "53 محضر إشغال طريق، و65 إزالة إدارية، و 7 إدارة محل بدون ترخيص، و 60 بائع متجول، إزالة عدد 5 كشك بدون ترخيص، و6 عدم حمل شهادة صحية، و 3 عربية كارو، و11 عربية يد، و15 مخالفة شروط ترخيص، و5 عجل لبيع الفاكهة، وحالة إخلاء إداري، وغرزة شاي" .

وقد شدد مدير الأمن، على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر السلبية وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة.