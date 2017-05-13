"الداخلية العرب" يوافق على استراتيجية نموذجية لتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للأجهزة الأمنية

القاهرة - (أ ش أ):

وافق رؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية العربية، في ختام مؤتمرهم السادس، الذى عقد بنطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، على الاستراتيجية العربية النموذجية لتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للأجهزة الأمنية، وتعميمها على الدول الأعضاء، للاسترشاد بها.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة إن المشاركين فى المؤتمر أكدوا أهمية تبادل الزيارات بين إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية العربية؛ للاطلاع على التجارب المتميزة، والاستفادة من الممارسات الفضلى، بالإضافة إلى الموافقة على تصور نموذجي لنادٍ اجتماعي شرطي، ومطالبة الأمانة العامة للمجلس بتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه.

وحث المشاركون في المؤتمر الدول الأعضاء على تبادل الزيارات لعائلات أفراد الشرطة العربية في مراكز الراحة ومنتجعات الاصطياف التابعة لأجهزة الشرطة العربية، بما يعزز علاقات الأخوة والصداقة بين منتسبي أجهزة الأمن العربية، فضلا عن الموافقة على الاختبار النفسي النموذجي للمترشحين للانتساب إلى أجهزة الشرطة والأمن، ومطالبة الأمانة العامة للمجلس بتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه، الى جانب الاختبارات الأخرى المعتمدة لديها، فضلا عن مطالبة الدول الأعضاء بإخضاع رجال الأمن الى التقييم النفسي الدوري، بما يسمح بالتأكد من قدرتهم على القيام بمهامهم.

وناقش المؤتمر موضوع إنشاء صندوق تضامن أمني عربي؛ لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، وطلب من الأمانة العامة إعداد نظام لهذا الصندوق، واستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال رعاية المتقاعدين من رجال الشرطة والأمن وأسر الشهداء والأسرى.

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة، تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.