التنظيم والإدارة يصدر "10 أرقام ودلالاتها في قانون الخدمة المدنية"

كتبت- ندى الخولي:

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل كُتيبًا بعنوان "10 أرقام ودلالاتها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح الدكتور جميل، أن الكُتيب يوضح دلالة كل رقم من 1 إلى 10 وسنده من القانون، وذلك في إطار حرص الجهاز على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتوحيد قواعد المعاملة والتيسير على القائمين بشئون المواردالبشرية في الوحدات الإدارية كافة.

وأكد "جميل"، التزامه بتقديم خدمات عالية الجودة تُلبي طموحات المواطنين في أسرع وقت وبالدقة المطلوبة وبدون معاناة، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر الكُتيب على الموقع الإلكتروني للجهازwww.caoa.gov.eg.

وأعرب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ​عن ترحيبه بكل المقترحات والآراء التي تساهم في تبسيط الإجراءات وشرحها بكل سهولة ويسر من أجل تحقيق مساعي الجهاز في الارتقاء بالعمل الإداري.