محافظ الدقهلية يشيد بجهود "الإسكان" في تقديم مشروعات الصرف الصحي

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، أن محافظة الدقهلية تعدّ صاحبة النصيب الأكبر على مستوى محافظات الجمهورية لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصحي داخل القرى، موجهًا الشكر والتقدير للبنك الدولي والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، على الاهتمام البالغ بالمحافظة.

وأشاد "الشعراوي"، بجهود وزارة الإسكان لتقديم كل الدعم لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظات الجمهورية، لاسيما الدقهلية.

وثمّن المحافظ، جهود المجتمع المدني والمواطنين لدعم الخدمات المقدمة للقرى الأكثر فقرًا.

وقال الشعراوي: "أتطلع إلى المزيد من مشاركات المجتمع المدني مع الدولي لتخفيف العبء عن البسطاء وفي القرى الأكثر احتياجًا، وخاصة الصرف الصحي لما له انعكاس صحي وبيئي على المواطنين".

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بالدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، والمهندس أسعد عالم، المدير الإقليمي بالبنك الدولي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، وأعضاء فريق العمل القائم على المشروع بوزارة الاسكان وبالبنك الدولي، بمقر شركه مياه الشرب والصرف الصحي، لتفقد المواقع التي بدأ العمل فيها، في إطار المشروع فى كل من قرية طوخ الأقلام بمركز السنبلاوين، ومحطه المعالجة بمدينة السنبلاوين، للوقوف على أُنجز على أرض الواقع.