محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر

قنا - عبد الرحمن القرشي:

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عائشة الروضان، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقًا بدولة الكويت، عضو مجلس إدارة جمعية أحباء مصر بالقاهرة، والسيدة تهاني البرتقالي رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء مصر، والسيدة لبنى عبد الودود عضو مجلس إدارة الجمعية، بحضور الدكتورة هدى سعدي مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، والأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وتقدم جمعية أحباء مصر، عددًا من المساعدات، مثل: مواد غذائية، أقمشة، بطاطين، كليم، أدوات مطبخ، لعدد 320 أسرة محتاجة وللأيتام، بالإضافة إلى 2 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة و46 ماكينة خياطة يدوية لتدريب الفتيات، ما يساهم بشكل فعّال في رفع المستوى المعيشي لهم.

كما تقدم الجمعية، الدعم لمشغل الفتيات بجمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بالمعنا، والذي يضم 6 ماكينات خياطة – ماكينة تطريز – ماكينة سرفلة – مقص كهربائي، يوفر 15 فرصة عمل للفتيات، بالإضافة إلى وحدة الحاسب والتي تضم 8 أجهزة متصلة بشبكة الانترنت، وبروجكتر وشاشة عرض، حيث يتم عقد عدد من الدورات التدريبية للطلبة والطالبات لتنمية مهاراتهم في استخدام الحاسب الآلي.