أخبار عاجلة

أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
«صحة القليوبية» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة أمراض الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء (1)محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر (1)

محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر (2)محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر (2)

محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر (3)محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر (3)

محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر (4)محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر (4)

محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر (5)محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر (5)

محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر (6)محافظ قنا يستقبل أعضاء جمعية أحباء مصر (6)

قنا - عبد الرحمن القرشي: 

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عائشة الروضان، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقًا بدولة الكويت، عضو مجلس إدارة جمعية أحباء مصر بالقاهرة، والسيدة تهاني البرتقالي رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء مصر، والسيدة لبنى عبد الودود عضو مجلس إدارة الجمعية، بحضور الدكتورة هدى سعدي مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، والأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وتقدم جمعية أحباء مصر، عددًا من المساعدات، مثل: مواد غذائية، أقمشة، بطاطين، كليم، أدوات مطبخ، لعدد 320 أسرة محتاجة وللأيتام، بالإضافة إلى 2 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة و46 ماكينة خياطة يدوية لتدريب الفتيات، ما يساهم بشكل فعّال في رفع المستوى المعيشي لهم.

كما تقدم الجمعية، الدعم لمشغل الفتيات بجمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بالمعنا، والذي يضم 6 ماكينات خياطة – ماكينة تطريز – ماكينة سرفلة – مقص كهربائي، يوفر 15 فرصة عمل للفتيات، بالإضافة إلى وحدة الحاسب والتي تضم 8 أجهزة متصلة بشبكة الانترنت، وبروجكتر وشاشة عرض، حيث يتم عقد عدد من الدورات التدريبية للطلبة والطالبات لتنمية مهاراتهم في استخدام الحاسب الآلي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017

القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017

السفير المصري في وارسو يلتقي المجموعة البرلمانية المصرية البولندية

السفير المصري في وارسو يلتقي المجموعة البرلمانية المصرية البولندية

المصري في نصف نهائي الكأس بـ«فوز مثير» على إنبي

المصري في نصف نهائي الكأس بـ«فوز مثير» على إنبي

وزير الآثار: اكتشاف أول مقبرة آدمية بمصر الوسطى تحوي رسائل هامة

وزير الآثار: اكتشاف أول مقبرة آدمية بمصر الوسطى تحوي رسائل هامة