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إنشاء أول قسم لعلاج ضربات الشمس في الصعيد

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إنشاء أول قسم لعلاج ضربات الشمس في الصعيد إنشاء أول قسم لعلاج ضربات الشمس في الصعيد

مصراوي Masrawy

الدكتور أيمن خضاري

القاهرة ـ (أ ش أ):

أعلن الدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة بقنا، الانتهاء من إنشاء قسم للضربات الحرارية بمستشفى حميات قنا، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى محافظات الصعيد، لمواجهة "ضربات الشمس"، التي يتعرض لها المواطنون، نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم السبت، أن القسم مزود بأجهزة تكييف مضاعفة وكافة الأجهزة الطبية التي تستخدم في حالات الطوارئ، فضلا عن توفير جميع الأدوية والمحاليل الخاصة بعلاج ضربات الشمس، بما يساهم في خفض معدلات الوفاة، جراء التعرض لها لأعلى درجة ممكنة.

وأضاف خضاري أن مستشفى الحميات بالمحافظة تشهد العديد من عمليات التطوير المستمرة، ومنها الانتهاء من قسم الكبد الجديد المقرر افتتاحه لخدمة المواطنين مطلع الأسبوع المقبل، بجانب بدء تطوير الأقسام الداخلية بالمستشفى "أقسام النساء والرجال"، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى.

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