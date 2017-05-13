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65 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

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المنوفية مروة فاضل:

بدأت، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وبلغ عدد الطلاب 64 ألفًا و790 طالبًا وطالبة موزعين على 373 لجنة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية: "إن الامتحانات تسير في هدوء دون مشاكل، مؤكدًا على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتلقي أي شكاوى تخص الطلاب".

وتفقد عمارة، الامتحانات بمدارس كمشيش الرسمية لغات وبخاتى والشهيد الجندي والإعدادية القديمة بنين بشبين الكوم، للاطمئنان على سير الامتحانات.

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