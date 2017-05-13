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بالصور- في ختام "هوم ديزاين".. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك

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مصراوي Masrawy

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (1)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (1)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (2)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (2)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (3)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (3)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (5)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (5)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (6)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (6)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (7)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (7)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (8)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (8)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (9)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (9)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (11)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (11)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (13)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (13)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (15)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (15)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (20)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (20)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (10)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (10)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (12)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (12)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (14)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (14)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (18)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (18)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (17)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (17)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (19)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (19)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (21)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (21)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (24)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (24)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (26)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (26)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (28)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (28)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (29)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (29)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (4)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (4)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (32)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (32)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (16)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (16)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (22)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (22)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (23)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (23)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (25)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (25)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (27)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (27)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (30)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (30)

بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (31)بالصور- في ختام هوم ديزاين.. كيف تصنع الرفاهية بإمكانيات بسيطة في منزلك (31)

كتبت- ميرا ماهر

تصوير- محمود عبد الناصر

شهد معرض "هوم ديزاين" في فعاليات اليوم الأخير إقبال العديد من الحضور، والذي أقيم في فندق "دوسيت" بالتجمع الخامس في الفترة من 10 مايو وحتى 13 مايو.

 

قدم "هوم ديزاين" مجموعة متميزة من الأثاث والديكور بحضور الشركات المشاركة في المعرض.

 

تنوعت أحداث المعرض ما بين مؤتمرات وورش تصاميم، حيث قدمت نسرين يوسف "مدرس كلية فنون تطبيقية" بعض النصائح التي يمكن للمصمم أن يستعين بها لتحديد أفكار المستقبل، منها البحث عن الفرص والتحديات، تحديد الأفكار، وضع النموذج، عرضه في السوق، وأخيراً تحديد ما يمكن فعله لتطوير الفكرة وإعادة صياغة النظام.

 

كما ذكر أحمد المنوفي "مدرس التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان"، أنه يمكن لنا تصميم العديد من المنتجات التي تفيد الإنسان.

والهدف الرئيسي للتصميم الصناعي في الحياة اليومية هو الوصول لمنتجات "رفاهية"، يمكن أن تكون أجهزة منزلية أو سيارة أو سفينة.

 

كما وضح أنه يمكن الوصول لإنتاج منتج رفاهية دون تكلفة عالية عن طريق المنتجات الإحلالية مثل الهاتف الأرضي والذي تم إحلاله بالموبايل.

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