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صور- سخرية مواقع التواصل من هاشتاج "اقترح اسم لعملة مصر الجديدة"

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مصراوي Masrawy

كتب- علي أحمد:

تصدر هاشتاج أطلقه نشطاء، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي حمل عنوان "# اقترح_اسم_لعملة__الجديدة".

وتزامن إطلاق الهاشتاج مع أنباء تناقلها البعض حول نية ، تغيير شكل العمل المصرية، وهو الأمر الذي نفاه عمرو الجارحي وزير المالية، قائلاً إن الوزارة لم تتطرق لموضوع تغيير شكل العملة المحلية المصرية بفئاتها المختلفة.

وبعد ساعات من إطلاق الهاشتاج تفاعل رواد "تويتر" معه، بالتعليقات الساخرة، ليتصدر تريند تويتر في مصر.

ونستعرض لكم فيما يلي أطرف التعليقات على هاشتاج "# اقترح_اسم_لعملة_مصر_الجديدة".

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مصراوي Masrawy

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