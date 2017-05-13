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بالصور.. العالمي "فؤاد سركيس" يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة

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مصراوي Masrawy

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (1)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (1)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (2)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (2)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (3)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (3)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (4)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (4)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (5)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (5)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (6)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (6)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (7)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (7)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (8)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (8)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (9)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (9)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (10)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (10)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (11)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (11)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (12)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (12)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (13)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (13)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (14)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (14)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (15)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (15)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (16)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (16)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (17)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (17)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (18)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (18)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (19)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (19)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (20)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (20)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (21)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (21)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (22)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (22)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (23)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (23)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (25)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (25)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (24)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (24)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (26)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (26)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (27)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (27)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (29)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (29)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (30)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (30)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (31)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (31)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (32)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (32)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (33)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (33)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (34)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (34)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (35)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (35)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (36)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (36)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (28)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (28)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (37)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (37)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (38)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (38)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (39)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (39)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (41)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (41)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (40)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (40)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (42)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (42)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (44)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (44)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (43)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (43)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (45)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (45)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (46)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (46)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (48)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (48)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (47)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (47)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (50)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (50)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (49)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (49)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (52)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (52)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (51)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (51)

العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (53)العالمي فؤاد سركيس يطلق مجموعته للأزياء من قلب القاهرة (53)

كتبت- هاجر حاتم:

تصوير- أحمد ترانة:

أطلق مصمم الأزياء اللبناني العالمي "فؤاد سركيس" مجموعته الجديدة للأزياء، وذلك بأسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة، بفندق فيرمونت هيليوبليس.

وتميزت المجموعة بالمزج بين العصرية والعودة للحقب القديمة (الإيطالية- الرومانية)، حيث ظهرت الأقمشة ذات التطريزات "المزركشة"، مع ستايل الشعر "المنفوش" ومكياج يعتمد على إبراز العيون، وقيراط الحلق البارز.

شهد الحفل حضور العديد من نجوم الموضة والمجتمع والفن، من بينهم الفنانة فيفي عبده، المطربة مي حريري، الفنانة ساندي، الفنانة دارين حداد.

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