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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في عمان لبحث القضية الفلسطينية

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في عمان لبحث القضية الفلسطينية وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في عمان لبحث القضية الفلسطينية

التحرير

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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح غد الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان؛ لإجراء مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، لاسيما قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد للمنطقة.

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وأكد أبو زيد"، وجود توافق كامل في الرؤى بين الجانبين المصري والأردني بشأن أهمية دفع جهود التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية، وضرورة تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات وصولا إلى الحل النهائي والعادل للقضية.

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التحرير

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