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وزير الإسكان: تعويم الجنيه له أثر إيجابي على مشروعات الصرف الصحي

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وزير الإسكان: تعويم الجنيه له أثر إيجابي على مشروعات الصرف الصحي وزير الإسكان: تعويم الجنيه له أثر إيجابي على مشروعات الصرف الصحي

التحرير

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق، اليوم السبت، يرافقه الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي، محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة السنبلاوين، ضمن برنامج البنك  لتطوير خدمات الصرف الصحى في 154 قرية بقيمة 550 مليون دولار.

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وقال "مدبولي"، إن الدولة اهتمت في الأوقات السابقة بتوصيل مياه الشرب للمحافظات، على حساب إنشاء محطات الصرف الصحي، مما تسبب فى زيادة المشكلة الخاصة بالصرف، وتراكم المشكلة لقطاعات كبيرة من المواطنين.

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وأضاف "قرار تعويم الجنيه كان له أثر إيجابي على مشروعات الصرف الصحي"، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس زيادة عدد المحطات والقرى المستفيدة من القرض.

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من جانبه، أكد محافظ الدقهلية، أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الإسكان والمحافظة لخدمة 6 ملايين نسمة، مطالبا ممثلى المجتمع المدني بالمزيد من الجهد لخدمة قضايا التنمية، والتبرع بالأراضي لإنشاء محطات الصرف بالقرى.

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التحرير

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